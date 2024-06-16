2024 Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206551707 İÖ-Ücretli

206551707 | Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206551707 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 206551707 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü kontenjanı 23+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-23 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 224,75825

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.079.833

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206551707

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 224,75825

Başarı Sıralaması: 2.079.833

Kontenjan 2022 – 2023 : 23+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-23

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,97649

Başarı Sıralaması:  2.086.670

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1593139

Kontenjan 2021:  25+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-5

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