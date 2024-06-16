2024 Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206551682 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 206551682 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 311,21613
Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 755.62
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206551682
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 311,21613
Başarı Sıralaması: 755.62
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,32742
Başarı Sıralaması: 786.574
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256.02514
Başarı Sıralaması: 723612
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5