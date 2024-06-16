2024 Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 206550569 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 206550569 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 61+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-61 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 246,35527

Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.677.547

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206550569

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 246,35527

Başarı Sıralaması: 1.677.547

Kontenjan 2022 – 2023 : 61+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-61

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,63706

Başarı Sıralaması: 1.447.606

Kontenjan 2022: 68+0

Yerleşen 2022: Doldu-68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207.58578

Başarı Sıralaması: 1337190

Kontenjan 2021: 68+0

Yerleşen 2021: Doldu-68