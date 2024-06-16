2024 Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206552479 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 206552479 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 311,41232
Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 753.544
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206552479
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 311,41232
Başarı Sıralaması: 753.544
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,68953
Başarı Sıralaması: 559.422
Kontenjan 2022: 3+0
Yerleşen 2022: Doldu-3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277.21243
Başarı Sıralaması: 517308
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3