2024 Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206552479 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 206552479 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 311,41232

Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 753.544

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552479

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 311,41232

Başarı Sıralaması: 753.544

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,68953

Başarı Sıralaması: 559.422

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277.21243

Başarı Sıralaması: 517308

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3