2024 Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 206550472 Burslu

206550472 | Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 206550472 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 206550472 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 335,30861

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 531.329

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206550472

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 335,30861

Başarı Sıralaması: 531.329

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,36191

Başarı Sıralaması:  480.658

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287.2596

Başarı Sıralaması:  440538

Kontenjan 2021:  12+0

Yerleşen 2021:  Doldu-12

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Ambalaj Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 201490085 %50 İndirimli
2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Ambalaj Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 201490085 %50 İndirimli
2024 Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 109450183 Ücretsiz
2024 Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ( Önlisans ) 109450183 Ücretsiz
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 106051291 Ücretsiz
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 106051291 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102571063 İÖ-Ücretli
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102571063 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları