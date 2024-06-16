2024 Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 206550463 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 206550463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-21 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 228,66408
Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.003.867
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206550463
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 228,66408
Başarı Sıralaması: 2.003.867
Kontenjan 2022 – 2023 : 21+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-21
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,16487
Başarı Sıralaması: 1.828.458
Kontenjan 2022: 13+0
Yerleşen 2022: Doldu-13
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1626394
Kontenjan 2021: 13+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-8