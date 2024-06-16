2024 Üsküdar Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 206552317 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 206552317 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 307,30940

Üsküdar Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 798.173

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552317

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 307,30940

Başarı Sıralaması: 798.173

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,36068

Başarı Sıralaması: 947.042

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255.61438

Başarı Sıralaması: 728383

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5