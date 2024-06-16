2024 Üsküdar Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 206551197 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü tercih kod numarası 206551197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanı: 298,52997
Üsküdar Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 900.1
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206551197
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 298,52997
Başarı Sıralaması: 900.1
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,77756
Başarı Sıralaması: 824.874
Kontenjan 2022: 3+0
Yerleşen 2022: Doldu-3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245.72743
Başarı Sıralaması: 844674
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5