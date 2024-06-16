2024 Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 206550048 Burslu

206550048 | Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 206550048 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 206550048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi   Elektronörofizyoloji   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji   Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 302,40860

Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 854.027

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206550048

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 302,40860

Başarı Sıralaması: 854.027

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,09542

Başarı Sıralaması:  736.429

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265.19994

Başarı Sıralaması:  626620

Kontenjan 2021:  12+0

Yerleşen 2021:  Doldu-12

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