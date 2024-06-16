2024 Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 206550048 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 206550048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 302,40860
Üsküdar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 854.027
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206550048
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 302,40860
Başarı Sıralaması: 854.027
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,09542
Başarı Sıralaması: 736.429
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Doldu-12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265.19994
Başarı Sıralaması: 626620
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Doldu-12