2024 Üsküdar Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206552274 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 206552274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 315,99066

Üsküdar Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 705.776

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552274

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 315,99066

Başarı Sıralaması: 705.776

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,13458

Başarı Sıralaması: 658.911

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261.24904

Başarı Sıralaması: 666867

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8