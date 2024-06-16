2024 Üsküdar Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 206551064 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 206551064 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-38 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 220,12242

Üsküdar Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.172.144

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206551064

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 220,12242

Başarı Sıralaması: 2.172.144

Kontenjan 2022 – 2023 : 38+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-38

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,34532

Başarı Sıralaması: 1.959.085

Kontenjan 2022: 42+0

Yerleşen 2022: Doldu-42

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1622726

Kontenjan 2021: 43+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-23