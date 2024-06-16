2024 Üsküdar Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206552507 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 206552507 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümüne Doldu-18 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 215,24490

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.271.088

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552507

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 215,24490

Başarı Sıralaması: 2.271.088

Kontenjan 2022 – 2023 : 18+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-18

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,06023

Başarı Sıralaması: 2.257.233

Kontenjan 2022: 21+0

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1545576

Kontenjan 2021: 20+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-5