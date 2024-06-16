2024 Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 206550321 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 206550321 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 312,89259

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 738

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206550321

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 312,89259

Başarı Sıralaması: 738

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,58577

Başarı Sıralaması: 741.62

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263.1782

Başarı Sıralaması: 646718

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Doldu-7