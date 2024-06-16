2024 Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 206552506 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 206552506 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çevre Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Sağlığı Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Sağlığı Bölümüne Doldu-31 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 198,11939
Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.611.412
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206552506
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Çevre Sağlığı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 198,11939
Başarı Sıralaması: 2.611.412
Kontenjan 2022 – 2023 : 31+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213,21447
Başarı Sıralaması: 2.328.635
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: Doldu-34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1583518
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-19