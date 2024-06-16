2024 Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 206552247 Burslu

206552247 | Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 206552247 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 206552247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi   Çevre Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Çevre Sağlığı   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Sağlığı   Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çevre Sağlığı Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 321,27935

Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 653.741

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552247

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Sağlığı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 321,27935

Başarı Sıralaması: 653.741

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,33196

Başarı Sıralaması:  487.872

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296.68535

Başarı Sıralaması:  378885

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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