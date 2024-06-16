2024 Üsküdar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206551319 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 206551319 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Doldu-45 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 259,11190

Üsküdar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.461.931

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206551319

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 259,11190

Başarı Sıralaması: 1.461.931

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-45

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,72013

Başarı Sıralaması: 1.232.815

Kontenjan 2022: 60+0

Yerleşen 2022: Doldu-60

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.44271

Başarı Sıralaması: 1144074

Kontenjan 2021: 60+0

Yerleşen 2021: Doldu-60