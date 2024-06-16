2024 Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 206551946 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 206551946 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 41+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-41 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 279,51760
Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.151.352
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206551946
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 279,51760
Başarı Sıralaması: 1.151.352
Kontenjan 2022 – 2023 : 41+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,13784
Başarı Sıralaması: 1.108.808
Kontenjan 2022: 55+0
Yerleşen 2022: Doldu-55
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219.02273
Başarı Sıralaması: 1176440
Kontenjan 2021: 55+0
Yerleşen 2021: Doldu-55