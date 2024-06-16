2024 Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 206552044 %50 İndirimli

206552044 | Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 206552044 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 206552044 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü kontenjanı 46+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 223,78699

Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.098.969

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552044

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Acil Durum ve Afet Yönetimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 223,78699

Başarı Sıralaması: 2.098.969

Kontenjan 2022 – 2023 : 46+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,95708

Başarı Sıralaması:  2.210.315

Kontenjan 2022:  51+0

Yerleşen 2022:  Doldu-51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1578477

Kontenjan 2021:  51+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-16

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