2024 Üsküdar Üni. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206552515 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 206552515 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 218,79657

Üsküdar Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.198.935

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552515

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 218,79657

Başarı Sıralaması: 2.198.935

Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,73231

Başarı Sıralaması: 2.315.526

Kontenjan 2022: 17+0

Yerleşen 2022: Doldu-17

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 15+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-0