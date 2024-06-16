2024 Uşak Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109850822 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109850822 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Uşak Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 351,33371

Uşak Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 415.98

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850822

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 351,33371

Başarı Sıralaması: 415.98

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,95266

Başarı Sıralaması: 424.746

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283.61769

Başarı Sıralaması: 466841

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41