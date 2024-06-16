2024 Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109850628 Ücretsiz

109850628 | Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109850628 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 109850628 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü   Banaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-21 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 240,56797

Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.780.835

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850628

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,56797

Başarı Sıralaması: 1.780.835

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-21

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,78608

Başarı Sıralaması:  1.709.904

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1620030

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-13

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