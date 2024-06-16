2024 Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 109870341 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 109870341 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tapu ve Kadastro Bölümü Sivaslı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 236,71470

Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.851.856

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109870341

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Tapu ve Kadastro

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 236,71470

Başarı Sıralaması: 1.851.856

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,61747

Başarı Sıralaması: 1.692.978

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 189.1953

Başarı Sıralaması: 1588199

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41