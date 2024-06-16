2024 Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 109850849 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 109850849 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uşak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tapu ve Kadastro Bölümü Sivaslı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 249,11211
Uşak Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.629.800
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109850849
ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi
FAKÜLTE: Tapu ve Kadastro
ŞEHİR: Uşak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 249,11211
Başarı Sıralaması: 1.629.800
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,03011
Başarı Sıralaması: 1.458.253
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211.3244
Başarı Sıralaması: 1281857
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62