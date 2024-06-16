2024 Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 109850831 Ücretsiz

109850831 | Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 109850831 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 109850831 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü   Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 309,53581

Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 773.63

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850831

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 309,53581

Başarı Sıralaması: 773.63

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,47336

Başarı Sıralaması:  795.611

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.59925

Başarı Sıralaması:  846216

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Okan Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 204752348 %50 İndirimli
2024 İstanbul Okan Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 204752348 %50 İndirimli
2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 112553391 Ücretsiz
2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 112553391 Ücretsiz
2024 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 112250363 Ücretsiz
2024 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 112250363 Ücretsiz
2024 Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108950366 Ücretsiz
2024 Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108950366 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları