2024 Uşak Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109850601 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109850601 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Uşak Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 261,25280

Uşak Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.427.091

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850601

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 261,25280

Başarı Sıralaması: 1.427.091

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,41374

Başarı Sıralaması: 1.284.202

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202.08352

Başarı Sıralaması: 1421246

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31