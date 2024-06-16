2024 Uşak Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 109890160 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 109890160 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Uşak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 298,42255

Uşak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 901.365

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890160

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 298,42255

Başarı Sıralaması: 901.365

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,24080

Başarı Sıralaması: 830.739

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.15194

Başarı Sıralaması: 874946

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31