2024 Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109850585 Ücretsiz

109850585 | Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109850585 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 109850585 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi   Moda Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı   Bölümü   Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 235,01338

Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.883.503

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850585

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,01338

Başarı Sıralaması: 1.883.503

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,29509

Başarı Sıralaması:  1.983.662

Kontenjan 2022:  36+1

Yerleşen 2022:  Doldu-37

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1529386

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

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