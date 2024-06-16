2024 Uşak Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 109890133 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 109890133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Uşak Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 272,98371

Uşak Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.245.883

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890133

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 272,98371

Başarı Sıralaması: 1.245.883

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,32323

Başarı Sıralaması: 1.163.722

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.99617

Başarı Sıralaması: 1258324

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41