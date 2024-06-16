2024 Uşak Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109850673 Ücretsiz

109850673 | Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Lojistik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uşak Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109850673 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 109850673 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Karahallı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 225,10529

Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.072.994

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850673

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,10529

Başarı Sıralaması: 2.072.994

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,14848

Başarı Sıralaması:  2.280.067

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1304836

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-3

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