2024 Uşak Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109850664 Ücretsiz

109850664 | Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Lojistik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uşak Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109850664 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 109850664 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Eşme Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 227,79763

Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.020.755

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850664

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,79763

Başarı Sıralaması: 2.020.755

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,68510

Başarı Sıralaması:  2.093.737

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1419180

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-2

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