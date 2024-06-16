2024 Uşak Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109850664 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 109850664 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uşak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Eşme Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 227,79763
Uşak Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.020.755
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109850664
ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi
FAKÜLTE: Lojistik
ŞEHİR: Uşak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 227,79763
Başarı Sıralaması: 2.020.755
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,68510
Başarı Sıralaması: 2.093.737
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1419180
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-2