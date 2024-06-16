2024 Uşak Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109850858 Ücretsiz

109850858 | Uşak Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uşak Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109850858 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109850858 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi   Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü   Banaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Laboratuvar Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 273,81616

Uşak Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.233.438

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850858

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Laboratuvar Teknolojisi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 273,81616

Başarı Sıralaması: 1.233.438

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,97449

Başarı Sıralaması:  1.097.256

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.45957

Başarı Sıralaması:  976404

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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