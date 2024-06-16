2024 Uşak Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109850346 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109850346 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uşak Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uşak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Banaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.
Uşak Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 239,08176
Uşak Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.808.222
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109850346
ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi
FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi
ŞEHİR: Uşak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 239,08176
Başarı Sıralaması: 1.808.222
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,06500
Başarı Sıralaması: 1.830.626
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1583291
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-28