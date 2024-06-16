2024 Uşak Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Taban Puanları ( Önlisans ) 109890159 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü tercih kod numarası 109890159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Eşme Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Halıcılık ve Kilimcilik Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Uşak Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban Puanı: 224,69507

Uşak Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.081.058

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890159

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Halıcılık ve Kilimcilik

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 224,69507

Başarı Sıralaması: 2.081.058

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207,76528

Başarı Sıralaması: 2.463.416

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1436568

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-1