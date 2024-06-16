2024 Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 109850646 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 109850646 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bitki Koruma Bölümü Sivaslı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma Bölümüne Dolmadı-21 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 249,14829

Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.629.132

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850646

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Bitki Koruma

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 249,14829

Başarı Sıralaması: 1.629.132

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,66684

Başarı Sıralaması: 1.482.506

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.69579

Başarı Sıralaması: 1350603

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Doldu-21