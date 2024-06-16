2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300450515 Ücretli

300450515 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300450515 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300450515 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 40+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 235,79017

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.868.978

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300450515

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 235,79017

Başarı Sıralaması: 1.868.978

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,23163

Başarı Sıralaması:  1.700.827

Kontenjan 2022:  31+0

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1600233

Kontenjan 2021:  30+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-23

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