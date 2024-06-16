2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300450542 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300450542 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 28+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-28 kişi yerleşmiştir.

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 256,74783

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.500.536

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300450542

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 256,74783

Başarı Sıralaması: 1.500.536

Kontenjan 2022 – 2023 : 28+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-28

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,95587

Başarı Sıralaması: 1.477.320

Kontenjan 2022: 26+0

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195.30848

Başarı Sıralaması: 1521723

Kontenjan 2021: 22+0

Yerleşen 2021: Doldu-22