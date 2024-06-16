2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300450524 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300450524 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-12 kişi yerleşmiştir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 302,75610
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 850.004
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300450524
ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 302,75610
Başarı Sıralaması: 850.004
Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,37484
Başarı Sıralaması: 743.88
Kontenjan 2022: 13+0
Yerleşen 2022: Doldu-13
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259.28832
Başarı Sıralaması: 687620
Kontenjan 2021: 13+0
Yerleşen 2021: Doldu-13