2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300450436 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300450436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 46+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 250,74215

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.601.752

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300450436

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 250,74215

Başarı Sıralaması: 1.601.752

Kontenjan 2022 – 2023 : 46+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,36709

Başarı Sıralaması: 1.760.095

Kontenjan 2022: 37+0

Yerleşen 2022: Doldu-37

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1592682

Kontenjan 2021: 34+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-16