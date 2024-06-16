2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300450357 Burslu

300450357 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300450357 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300450357 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 298,86191

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 896.197

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300450357

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 298,86191

Başarı Sıralaması: 896.197

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,81114

Başarı Sıralaması:  770.73

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.19994

Başarı Sıralaması:  721641

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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