2024 Uluslararası Final Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 301390158 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Final Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Final Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 301390158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Final Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Final Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Final Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.

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Uluslararası Final Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 267,52298

Uluslararası Final Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.328.658

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301390158

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Final Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 267,52298

Başarı Sıralaması: 1.328.658

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021: ---

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