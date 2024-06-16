2024 Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 301390073 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 301390073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uluslararası Final Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.
Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 247,55957
Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.656.643
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 301390073
ÜNİVERSİTE: Uluslararası Final Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 247,55957
Başarı Sıralaması: 1.656.643
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,65267
Başarı Sıralaması: 1.796.342
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1579345
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-4