2024 Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 301390073 Burslu

301390073 | Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 301390073 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 301390073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Final Üniversitesi   Aşçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Final Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Aşçılık   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık   Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 247,55957

Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.656.643

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301390073

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Final Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 247,55957

Başarı Sıralaması: 1.656.643

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,65267

Başarı Sıralaması:  1.796.342

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022:  Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1579345

Kontenjan 2021:  10+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

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