2024 Ufuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 205850523 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 205850523 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ufuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.
Ufuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 282,00635
Ufuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.116.134
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205850523
ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 282,00635
Başarı Sıralaması: 1.116.134
Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,10699
Başarı Sıralaması: 988.15
Kontenjan 2022: 16+0
Yerleşen 2022: Doldu-16
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248.65955
Başarı Sıralaması: 809518
Kontenjan 2021: 16+0
Yerleşen 2021: Doldu-16