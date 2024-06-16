2024 Ufuk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 205850445 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 205850445 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ufuk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.
Ufuk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 306,35656
Ufuk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 808.925
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205850445
ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 306,35656
Başarı Sıralaması: 808.925
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,29966
Başarı Sıralaması: 1.239.216
Kontenjan 2022: 3+0
Yerleşen 2022: Doldu-3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261.16768
Başarı Sıralaması: 667739
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3