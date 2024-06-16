2024 Ufuk Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 205850375 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 205850375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ufuk Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-18 kişi yerleşmiştir.
Ufuk Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 220,91861
Ufuk Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.156.227
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205850375
ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Patoloji Laboratuvar Teknikleri
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 220,91861
Başarı Sıralaması: 2.156.227
Kontenjan 2022 – 2023 : 18+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-18
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,82196
Başarı Sıralaması: 1.879.961
Kontenjan 2022: 18+0
Yerleşen 2022: Doldu-18
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: 18+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-0