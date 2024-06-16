2024 Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 205850303 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 205850303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

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Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 319,47334

Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 671.225

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850303

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 319,47334

Başarı Sıralaması: 671.225

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,97441

Başarı Sıralaması: 660.355

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.37537

Başarı Sıralaması: 754053

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4