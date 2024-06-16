2024 Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 205850519 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 205850519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 247,08066

Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.664.910

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850519

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 247,08066

Başarı Sıralaması: 1.664.910

Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,87498

Başarı Sıralaması: 1.341.467

Kontenjan 2022: 16+0

Yerleşen 2022: Doldu-16

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.07479

Başarı Sıralaması: 1068723

Kontenjan 2021: 16+0

Yerleşen 2021: Doldu-16