2024 Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 205850242 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 205850242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 316,38984

Ufuk Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 701.74

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850242

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 316,38984

Başarı Sıralaması: 701.74

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,19102

Başarı Sıralaması: 695.754

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265.49037

Başarı Sıralaması: 623782

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6