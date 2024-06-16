2024 Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 205850540 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 205850540 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 245,64045
Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.690.301
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205850540
ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilişim Güvenliği Teknolojisi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 245,64045
Başarı Sıralaması: 1.690.301
Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,05099
Başarı Sıralaması: 1.405.833
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: Doldu-34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 193.55285
Başarı Sıralaması: 1544301
Kontenjan 2021: 25+0
Yerleşen 2021: Doldu-25