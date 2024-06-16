2024 Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 205850540 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 205850540 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 245,64045

Ufuk Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.690.301

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850540

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilişim Güvenliği Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 245,64045

Başarı Sıralaması: 1.690.301

Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,05099

Başarı Sıralaması: 1.405.833

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193.55285

Başarı Sıralaması: 1544301

Kontenjan 2021: 25+0

Yerleşen 2021: Doldu-25