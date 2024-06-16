2024 Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 205850278 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 205850278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 75+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-75 kişi yerleşmiştir.
Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 269,97770
Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.291.037
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205850278
ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 269,97770
Başarı Sıralaması: 1.291.037
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-75
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,51671
Başarı Sıralaması: 1.146.337
Kontenjan 2022: 67+0
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222.92935
Başarı Sıralaması: 1123883
Kontenjan 2021: 60+0
Yerleşen 2021: Doldu-60