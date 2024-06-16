2024 Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 205850269 Burslu

205850269 | Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 205850269 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 205850269 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 367,14414

Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 325.405

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850269

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 367,14414

Başarı Sıralaması: 325.405

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,70506

Başarı Sıralaması:  309.664

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304.44713

Başarı Sıralaması:  334947

Kontenjan 2021:  10+0

Yerleşen 2021:  Doldu-10

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